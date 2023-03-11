الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رسالة تكشف لغز انتحار أجنبى وقتل طفليه داخل فندق بالإسكندرية

الامن
الامن

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، عن لغز العثور على 3 جثث لأجنبي وطفليه داخل فندق شهير بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، حيث تبين أن الأب قتل طفليه ثم انتحر.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مقر مكان الواقعة واستمعت إلى أقوال إدارة الفندق وتبين أن عاملة نظافة هي أول من اكتشفت الواقعة، بعد أن طرقت باب الغرفة محل الحادث أكثر من مرة ولم يرد أحد فاعتقدت أن النزيل غادر بصحبة طفليه، وعندما عادت مرة أخرى شكّت في الأمر وأخبرت الإدارة التي استعانت بـ"الماستر كى" وعندما فتحت الغرفة اكتشفت وجود الجثث الثلاث.
وكشفت التحريات الأولية، عن العثور على رسالة تركها الأب واعترف بقتل طفليه قبل انتحاره انتقامًا من زوجته لشكه الدائم فيها.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من إدارة أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين، بالعثور على جثث لشخص وطفلين داخل أحد الغرف بالفندق.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شخص من دولة مدغشقر، عمره 45 سنة، يرتدي كامل ملابسه ومعلق في مشنقة أعدها على باب حمام الغرفة.
كما عثر على جثتي طفلين 8 سنوات و5 سنوات داخل البانيو في حمام ذات الغرفة، وتبين أن الأب وضع منومًا لهما ثم أغرقهما في البانيو قبل أن يقوم بالتخلص من نفسه بشنق نفسه، تم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

الإسكندرية الجثث إلي المشرحة العثور على 3 جثث سرعة طلب تحريات المباحث فريق من النيابة العامة وسط المدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

رسالة تكشف لغز انتحار أجنبى وقتل طفليه داخل فندق بالإسكندرية

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

عاكس فتاة وضربها وأنهى حياة شقيقها فى الزاوية الحمراء (فيديو)

«البحث عن فضيحة».. حيلة فتاة الصف وحبيبها للزواج بعد إنجابها منه فى الحرام

محمود الجارحى: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة من نوعها فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة