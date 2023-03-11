رسالة تكشف لغز انتحار أجنبى وقتل طفليه داخل فندق بالإسكندرية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، عن لغز العثور على 3 جثث لأجنبي وطفليه داخل فندق شهير بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، حيث تبين أن الأب قتل طفليه ثم انتحر.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مقر مكان الواقعة واستمعت إلى أقوال إدارة الفندق وتبين أن عاملة نظافة هي أول من اكتشفت الواقعة، بعد أن طرقت باب الغرفة محل الحادث أكثر من مرة ولم يرد أحد فاعتقدت أن النزيل غادر بصحبة طفليه، وعندما عادت مرة أخرى شكّت في الأمر وأخبرت الإدارة التي استعانت بـ"الماستر كى" وعندما فتحت الغرفة اكتشفت وجود الجثث الثلاث.

وكشفت التحريات الأولية، عن العثور على رسالة تركها الأب واعترف بقتل طفليه قبل انتحاره انتقامًا من زوجته لشكه الدائم فيها.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من إدارة أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين، بالعثور على جثث لشخص وطفلين داخل أحد الغرف بالفندق.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شخص من دولة مدغشقر، عمره 45 سنة، يرتدي كامل ملابسه ومعلق في مشنقة أعدها على باب حمام الغرفة.

كما عثر على جثتي طفلين 8 سنوات و5 سنوات داخل البانيو في حمام ذات الغرفة، وتبين أن الأب وضع منومًا لهما ثم أغرقهما في البانيو قبل أن يقوم بالتخلص من نفسه بشنق نفسه، تم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.