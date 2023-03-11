الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة ssc على النايل سات

تردد قناه ssc علي
تردد قناه ssc علي النايل سات

ترتفع معدلات البحث عن تردد قناة ssc على النايل سات، والتي تشتهر بعرض مختلف البرامج الرياضية والمباريات الكروية بجودة عالية لمتابعيها.

تردد قناه ssc علي النايل سات

 

نعرض لكم في هذا التقرير تردد قناة ssc على النايل سات وهي قناة رياضية سعودية والتي تحظى بمعدلات مشاهدة مرتفعة لجودتها وبرامجها القيمة والتحليلية.

يمكنكم تنزل قناة ssc على جهازكم من القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي

التردد: 12523
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي 
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
جودة القناة: HD

وأعلنت الشركة الرياضية السعودية عن إطلاقها 7 قنوات تبث مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بتقنية SD، بالإضافة إلى اشتراك شهري بسيط لمشاهدة القنوات بتقنية عالية الجودة HD.

 

تردد قناة SSC على عرب سات

 تردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

بطولات تنقلها قناة SSC 

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكرة القدم.

بطولة كأس السوبر السعودي.

جميع المنافسات الدولية التي تجرى على ملاعب المملكة في كل البطولات الآسيوية.

أسعار اشتراكات SSC


سعر اشتراك باقة SSC Sports الرياضة على منصة شاهد بمبلغ 57.99 ريال سعودي شهرياً.

سعر الاشتراك في SSC للمشاهدة على شاهد SPORTS ON SHAHID VIP وجهاز GOBX معاً SPORTS ON SHAHID VIP GOPX يبلغ 74.99 ريال سعودي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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