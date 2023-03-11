ترتفع معدلات البحث عن تردد قناة ssc على النايل سات، والتي تشتهر بعرض مختلف البرامج الرياضية والمباريات الكروية بجودة عالية لمتابعيها.

تردد قناه ssc علي النايل سات

نعرض لكم في هذا التقرير تردد قناة ssc على النايل سات وهي قناة رياضية سعودية والتي تحظى بمعدلات مشاهدة مرتفعة لجودتها وبرامجها القيمة والتحليلية.

يمكنكم تنزل قناة ssc على جهازكم من القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

وأعلنت الشركة الرياضية السعودية عن إطلاقها 7 قنوات تبث مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بتقنية SD، بالإضافة إلى اشتراك شهري بسيط لمشاهدة القنوات بتقنية عالية الجودة HD.

تردد قناة SSC على عرب سات

تردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

بطولات تنقلها قناة SSC

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكرة القدم.

بطولة كأس السوبر السعودي.

جميع المنافسات الدولية التي تجرى على ملاعب المملكة في كل البطولات الآسيوية.

أسعار اشتراكات SSC



سعر اشتراك باقة SSC Sports الرياضة على منصة شاهد بمبلغ 57.99 ريال سعودي شهرياً.

سعر الاشتراك في SSC للمشاهدة على شاهد SPORTS ON SHAHID VIP وجهاز GOBX معاً SPORTS ON SHAHID VIP GOPX يبلغ 74.99 ريال سعودي