الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023 لمواليد الأبراج النارية

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 12 مارس 2023، لمواليد الأبراج النارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: يوم جيد جدا يتحدث عن فرص جديدة تتعلق ببعض العائدات ومصادر الربح.

عاطفياً: تحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء طلباً للمساعدة والنصح.

صحياً: العلاقة بين شعور الراحة والاسترخاء وبين تصرفاتك في الحياة باتت واضحة، فالاثنان يؤثر أحدهما في الآخر.

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حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: على الرغم من الواجبات والضغوط العائلية اوالاجتماعية في آن معاً، لا تشعر بالإحباط التام وباليأس والغضب.

عاطفياً: أصبحت علاقتك بالشريك أكثر نضجاً وتتبادل وإياه أفكاراً جديدة، وتسعيان لإحداث تغيير في بعض عاداتكما.

صحياً: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: قد تطمئن خواطرك وتختفي الأجواء السلبية، إذ تخرج من عزلتك وتختلط بمحيطك فتتعرّف إلى شخص يلفت انتباهك إلى حدّ ما.

عاطفياً: مقارنتك لفكرة الزواج اختلفت اليوم عما كانت عليه في السابق، مع اتخاذك بعض التعديلات بشأنه.

صحياً: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكراً.

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صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية، هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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