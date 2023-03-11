السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غناء أحمد سعد وأداء الجخ.. «أنا قادر» الأغنية الدعائية لمسلسل «جعفر العمدة» (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

طرحت شركة ميديا هب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأغنية الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة"، الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

وحملت الأغنية الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" أسم "أنا قادر" غناء النجم أحمد سعد وأداء صوتي للشاعر هشام الجخ، وهي من أشعار هشام الجخ وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي كوليكس بوي، وميكس وماستر ورؤية فنية أندرو داوود.

 

انتهاء تصوير مسلسل “جعفر العمدة”

انتهى تصوير مسلسل "جعفر العمدة"، للفنان محمد رمضان، أمس، والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل على شبكة قنوات "دي إم سي"، ومنصة "ووتش إت" بشكل حصري، ليصبح أول مسلسل ينتهي تصويره ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني.

ومن المقرر أن يعمل المخرج محمد سامى على مونتاج الحلقات لتسليمها بالكامل قبل بدء الشهر الكريم.

واحتفل "رمضان" مع أسرة العمل بانتهاء التصوير أمام ديكور المنزل الكبير بالمسلسل، والذي جرى تصوير آخر المشاهد داخله، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم.

حضر الاحتفال المنتج محمد السعدى، وحرص على توجيه التهنئة لكل المشاركين في العمل الجديد على مجهودهم خلال الأشهر الماضية، إذ بدأ فريق العمل التصوير مبكرًا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة "محمد رمضان" وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" "زينة" ويدخلان في صراع بينهما، حتى يتزوجها في النهاية وتكون زوجته الرابعة، حسب ما أعلن "رمضان" عبر حسابه على "فيسبوك".

ت شركة ميديا هب ميديا هب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جعفر العمدة مسلسل “جعفر العمدة” حمد سعد النجم محمد رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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