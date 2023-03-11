السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شالكة يفرض تعادلًا إيجابيًا على بروسيا دورتموند بالدوري الألماني

هدف شالكة الثاني
هدف شالكة الثاني

تعادل فريق شالكة مع ضيفه بروسيا دورتموند في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الألماني بهدفين لكل منهما.


وأنهى بروسيا دورتموند الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.


وفرض فريق بروسيا دورتموند استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وقدموا أداءً هجوميًا مميزًا، فيما جاء الأداء الهجومي لفريق شالكة ضعيفًا.

وسجل نيكو شكوتلنبيرج الهدف الأول لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بصناعة من زميله رافائيل جريريو.

وسدد لاعبو فريق بروسيا دورتموند 5 كرات على المرمى من أصل 10 محاولات طوال الشوط، فيما خرجت 5 كرات من الملعب، فيما سدد لاعبو شالكة كرة واحدة على المرمى من أصل 3 محاولات.


واستحوذ بروسيا دورتموند على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق شالكة.


وواصل بروسيا دورتموند استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، فيما تحول الأداء الهجومي لصالح فريق شالكة، واستمر دورتموند على محاولاته الهجومية.


وسجل ماريوس بولتر هدف التعادل لفريق شالكة في الدقيقة 50، واستمرت المحاولات الهجومية لكلا الفريقين عقب هدف التعادل.

وأضاف رافائيل جيريرو الهدف الثاني لفريق دورتموند في الدقيقة 60 من عمر المباراة.


واستمرت محاولات فريق شالكة لتسجيل هدف التعادل والعودة في نتيجة المباراة، حتى سجل كينان كرامان هدف التعادل في الدقيقة 79.

وسدد فريق بروسيا دورتموند 8 كرات على المرمى من أصل 20 محاولة، فيما سدد لاعبو شالكة 5 كرات على المرمى من أصل 10 محاولات.

واستحوذ فريق بروسيا دورتموند على مجريات اللعب بنسبة 62%، مقابل 38% لصالح فريق شالكة.


ورفع بروسيا دورتموند رصيده للنقطة 50 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما رفع شالكة رصيده لـ20 نقطة في المركز قبل الأخير.

 

شالكة بروسيا دورتموند الدورى الألماني مباراة شالكة وبروسيا دورتموند البوندسليجا

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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