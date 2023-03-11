بطلق نارى.. مقتل شاب فى قرية ميت الحلوج بدكرنس

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، عقب مقتله بطلق ناري بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بإصابة شاب بطلق نارى ونقله لمستشفي الطوارئ بالمنصورة، في حالة خطرة فارق على إثرها الحياة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالتحري تبين مقتل "أحمد. خ. ع"، 25 عاما، علي يد آخر مقيمين قرية ميت الحلوج مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، بسبب نشوب خلاف بينهما استخدم على إثره الجاني سلاحا ناريا "خرطوش".

تحررعن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.