محافظ الإسكندرية يصدر تكليفات بحل معوقات مشروع نادي الاتحاد بسموحة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، واستمع المحافظ إلى معوقات تراخيص المرحلة الثانية من البناء بعد أن أوضح مصيلحي الأهمية الكبيرة لمشروع استكمال منشآت فرع النادى بسموحة الذي يؤثر بشكل كبير في زيادة موارد النادي.

وقال المحافظ إنه مهتم بالنوادي السكندرية ومنها نادي الاتحاد واستكمال منشآت النادي إضافة كبيرة ستكون بمثابة نقلة كبيرة للمنشآت الرياضية بالمحافظة بشكل عام ونادى الاتحاد السكندرى بشكل خاص حيث تُلبى جميع احتياجات ومتطلبات فرق النادى وأعضائه.

وأوضح «الشريف» أن المحافظة مستعدة لتذليل كافة العقبات التي تواجه النادي نظرا لعراقة نادي الاتحاد، كما وجه بتسهيل إجراءات بناء المرحلة الثانية من المشروع وذلك وفقًا للوائح والقوانين المتطلبة في هذا الشأن.

من جانبه؛ أشاد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد بالمجهودات الكبيرة التي يبذُلها المحافظ منذ توليه قيادة المحافظة للنهوض بها، وثمن موقفه في هذا الملف ودعمه ومساندته الدائمة لنادى الاتحاد السكندرى صاحب الشعبية و الجماهيرية الكبيرة داخل المحافظة.

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