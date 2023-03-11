السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يصدر تكليفات بحل معوقات مشروع نادي الاتحاد بسموحة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقي رئيس نادي الاتحاد

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، واستمع المحافظ إلى معوقات تراخيص المرحلة الثانية من البناء بعد أن أوضح مصيلحي الأهمية الكبيرة لمشروع استكمال منشآت فرع النادى بسموحة الذي يؤثر بشكل كبير في زيادة موارد النادي.  

وقال المحافظ إنه مهتم بالنوادي السكندرية ومنها نادي الاتحاد واستكمال منشآت النادي إضافة كبيرة ستكون بمثابة نقلة كبيرة للمنشآت الرياضية بالمحافظة بشكل عام ونادى الاتحاد السكندرى بشكل خاص حيث تُلبى جميع احتياجات ومتطلبات فرق النادى وأعضائه.

وأوضح «الشريف» أن المحافظة مستعدة لتذليل كافة العقبات التي تواجه النادي نظرا لعراقة نادي الاتحاد، كما وجه بتسهيل إجراءات بناء المرحلة الثانية من المشروع وذلك وفقًا للوائح والقوانين المتطلبة في هذا الشأن.

من جانبه؛ أشاد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد بالمجهودات الكبيرة التي يبذُلها المحافظ منذ توليه قيادة المحافظة للنهوض بها، وثمن موقفه في هذا الملف ودعمه ومساندته الدائمة لنادى الاتحاد السكندرى صاحب الشعبية و الجماهيرية الكبيرة داخل المحافظة.

IMG-20230311-WA0039
IMG-20230311-WA0039
IMG-20230311-WA0040
IMG-20230311-WA0040
IMG-20230311-WA0038
IMG-20230311-WA0038
محافظ الإسكندرية مشروع نادي الاتحاد محمد مصيلحي فرع النادى تذليل كافة العقبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

العثور على جثث 4 أجانب داخل فندق بالإسكندرية

«خنقتها وهى فى حضنى».. اعترافات المتهم بقتل زوجته أثناء العلاقة الحميمية بالهرم

«أمنى» يكشف لغز مقتل شاب على يد ابن عمه فى المرج (فيديو)

شاب يطلق النار على آخر بسبب تجدد الخلافات فى الدقهلية

مهندسو الإسكندرية: ندعم قرارات الجمعية العمومية ولابد من نبذ الخلاف

«شيفس هاوس».. مطابخ تتولى مهمة المطاعم وتوفر تكاليف العمالة والأماكن بـ«شارك تانك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة