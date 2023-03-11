«من الإبرة للصاروخ».. «الدستور» داخل معرض القاهرة الدولي للتسوق في نسخته الـ56

افتتحت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، معرض القاهرة الدولي للتسوق في دورته الـ 56 يوم الخميس الماضي الموافق 9 مارس 2023 ويستمر حتى يوم 18 مارس 2023، بمشاركة وزارة التنمية المحلية بمشروع أيادي مصرية من كل المحافظات المصرية، والذي سيقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بمجمع صالات العرض صالة 1-2-3 بالإضافة إلى العرض المكشوف من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك تحت رعاية هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة.

ويوفر المعرض عددا من السلع المعمرة بأسعار مخفضة وأجهزة كهربائية ومنزلية، وملابس جاهزة وداخلية، ويوجد أيضا معرضا للأثاث في جناح خاص له، بجانب بعض الإكسسوارات والمكتبات الخشبية.

ويضم المعرض العديد من الشركات العالمية والمحلية في مختلف القطاعات وتشمل شركات الأثاث والمراتب والمفروشات والأجهزة الكهربائية، وهناك بعض الشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض، بالإضافة إلى بعض الشركات التابعة لدولة السودان، بينما الشركات المشاركة التابعة للجهات الحكومية المصرية تتمثل في "الهيئة القومية للإنتاج الحربي – المشروع القومي لدعم الصناعات البيئية".

وتضع الدولة الصناعة المصرية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، لذلك تعرض المعارض آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر في هذه المعارض من أغلب دول العالم.

وتساهم هذه المعارض الكبرى والمدرج أغلبها على قائمة المعارض الدولية في إحداث التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة مما يؤدي بالضرورة إلى تعميق التصنيع المحلي والحد من الواردات فضلاً عن نقل التكنولوجيا العالمية إلى الصناعة المحلية من خلال مشاركة الوفود الأجنبية.

يقام معرض القاهرة الدولي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان، بجوار الاستاد، على أن يكون الدخول مجانًا للجمهور من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، أما العارضين فيكون الدخول من الساعة 9 صباحًا.