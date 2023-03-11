احتفالا بتأسيسها.. مكتبة مصر العامة تحتضن «يوم الكاريكاتير المصري»

احتفالا بمرور 28 عاما على تأسيسها، تحتضن مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بشارع النيل بجوار مجلس الدولة، "يوم الكاريكاتير المصري"، وذلك بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير التابع لمؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ علي تراث الكاريكاتير المصري.

وتعقد الاحتفالية في تمام الساعة الخامسة من مساء الإثنين الموافق 13 مارس الجاري. هذا ويشارك في الاحتفالية كل من: الفنان الكبير جورج البهجوري، الفنان شريف عليش، وبحضور السفير محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

تأتي الاحتفالية في إطار احتفال مكتبة مصر العامة بذكري تأسيسها الثامنة والعشرين، وتقام يوم 13 مارس بدلا من يوم 25 مارس وهو يوم الكاريكاتير المصري، نظرا لتزامن هذا اليوم مع الأيام الأولي من شهر رمضان المعظم.

وتتضمن احتفالية “يوم الكاريكاتير المصري”، افتتاح معرض تحت عنوان “145 سنة كاريكاتير”، ويضم 145 عمل كاريكاتيري تاريخي بدءا من مجلة : “أبو نظارة زرقا”، مرورا بأشهر المجلات والصحف الكاريكاتيرية، وكذلك مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية النادرة، تعرض في معرض عام لأول مرة؛ لأهم وأشهر رواد ورسامي فن الكاريكاتير المصري على مدار 145 سنة.

كما تتضمن احتفالية “يوم الكاريكاتير المصري”، افتتاح معرض آخر بعنوان "يعقوب صنوع.. رائد الكاريكاتير المصري:، ويضم المعرض أعمال نتاج مسابقة دولية في مجال البورتريه الكاريكاتيري، نظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بالتعاون مع موقع الكاريكاتير السوري، تخليدًا لذكرى يعقوب صنوع.

وبحسب الفنان “عبد الله الصاوي” عن سبب اختيار يوم 25 مارس ليكون يومًا للكاريكاتير المصري: يتزامن مع الوقت الذي نجح فيه الكاتب المصري الساخر: يعقوب صنوع، في مثل هذا اليوم من عام 1878، في إصدار العدد الأول من مجلته الساخرة: "أبو نظارة زرقا" بالقاهرة، لتكون أول مجلة هزلية كاريكاتيرية ليس في مصر فحسب بل في الشرق قاصيه ودانيه؛ كما وصفها الأستاذ الدكتور: إبراهيم عبده، في كتابه: الصحفي الثائر؛ الصادر ضمن سلسلة الكتاب الذهبي بروزاليوسف عام 1955، والذي تناول فيه سيرة ومسيرة: يعقوب صنوع.