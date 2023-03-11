السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار المظاهرات فى فرنسا احتجاجا على رفع سن التقاعد

المظاهرات فى فرنسا
المظاهرات فى فرنسا

ما زالت المظاهرات مستمرة فى العديد من مدن فرنسا اليوم السبت، احتجاجا على رفع سن التقاعد.

ونفذ عشرات الآلاف في فرنسا إضرابا هو السابع على مستوى البلاد احتجاجا على رفع سن التقاعد، أسفر عن شلل جزئي لحركة السكك الحديد، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار أورلي.

وشملت الاحتجاجات 230 منطقة، مما تسبب بشلل جزئي لحركة قطارات شركة السكك الحديدية الوطنية، وإلغاء قرابة 20% من الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي، وفقا لفرانس برس.

وانطلقت المظاهرات في ساحة الجمهورية، من حيث سيتوجه الآلاف إلى ساحة الأمة.

وعاودت النقابات العمالية في فرنسا الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، بعد أيام من احتجاجات ومظاهرات مليونية شهدتها مدن فرنسا.

وفي هذا السياق، قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من باريس، إن أكثر من 200 مدينة فرنسية تشهد احتجاجات اليوم، وتستعد مدن أخرى لاحتجاجات في الأيام المقبلة بسبب إصلاح نظام التقاعد.

أشار شقير، إلى أن محطة قطارات السكك الحديدية في مارسيليا تشهد إضرابات، موضحًا أن وزير النقل الفرنسي تحدث عن أن هناك بعض الاضطرابات تحدث في عدة مجالات أهمها مجال الطاقة، وعدم وصول الوقود إلى المحطات، مما قد يؤثر بالسلب على الإنتاج في فرنسا.

فرنسا المظاهرات السكك الحديد الرحلات الجوية أورلي

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