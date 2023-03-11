البريميرليج.. توتنهام يعود للانتصارات على حساب نوتنجهام.. وتعادل برايتون وليدز

فاز توتنهام على نظيره نوتنجهام فوريست بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم السبت.

الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 48 نقطة إلى المركز الرابع، بينما وقع نوتنجهام فوريست في المركز الـ 14 بـ 26 نقطة.

أهداف اللقاء سجلها هاري كين “هدفين” وسون هيونج مين في الدقائق 19، 35 و62، بينما سجل هدف فوريست الوحيد وريل في الدقيقة 81.

وفي لقاء آخر حسم التعادل الإيجابي مواجهة برايتون ألبيون وليدز يونايتد بهدفين لكل فريق حيث رفع الأول رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع.

بينما وقع ليدز في المركز قبل الأخير بـ 23 نقطة، وسجل أهداف اللقاء ماك أليستر وجاك هيرسون بالخطأ في مرماه لصالح برايتون بالدقائق 33 و61 بينما سجل هدفي ليدز بامفورد وهاريسون في الدقائق 40 و78.

وفي لقاء أخير تغلب إيفرتون على نظيره برينتفورد بهدف نظيف سجله ماكنيل بالدقيقة الأولى، ليعود فريقه للانتصارات.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 15، بينما وقع برينتفورد في المركز التاسع بـ 38 نقطة.

انتصر فريق تشيلسي على مضيفه ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وسجل ميخايلو مودريك الهدف الثالث لفريق تشيلسي في الدقيقة 75 من عمر المباراة ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

وبعد 3 نقائق فقط، سجل ماتيو كوفاسيتش الهدف الثالث لفريق تشيلسي من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ورفع تشيلسي رصيده لـ37 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة وهبط للمركز الـ16 بالجدول.