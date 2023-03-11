السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عميد المعهد القومى للأورام: تقديم خدمة علاجية مجانية لأكثر من 80 مواطنًا يوميًا

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المعطي سمرة

قال الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، إنه تم البدء في ترميم المعهد القومي للأورام عام 2010، حيث كان المبنى بحاجة ملحة إلى هذا الترميم.

خدمة علاجية مجانية

وأكد الدكتور محمد عبدالمعطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المعهد القومي للأورام تعرض لحادث إرهابي عام 2019، وأدى ذلك إلى تدمير جزء كبير من المبنى، ولهذا تكاتفت منظمات الدولة من أجل إعادة إنشاء وإحياء هذا الصرح الطبي ومده بالمعدات والأجهزة الحديثة.

تطوير القومي للأورام

وأضاف في حديثه، أنه تمت إضافة ١٣٢ سريرًا للمعهد، كما أن العلاج المقدم من المعهد على أعلى مستوى، إضافة إلى أن المعهد يقدم خدمة العلاج لأكثر من ٨٠ مواطنًا في اليوم الواحد.

 

وأشار إلى أن هذا المعهد رائد في مجال البحث العلمي وعلاج الأورام على مستوى الشرق الأوسط بالكامل. 

 

وذكر أن الخدمة العلاجية التي يقدمها المعهد القومي للأورام بالمجان، ولا تتم التفرقة بين المواطنين.

عميد القومي للأورام العلاج بالمجان صدى البلد صالة التحرير محمد عبد المعطي سمرة المعهد القومي للاورام

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