تشيلسي يتقدم على ليستر سيتي بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره ليستر سيتي، ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وفرض ليستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما كان الأداء الهجومي لصالحه وقدم فريق تشيلسي أداءً هجوميًا متوسطًا خلال الشوط.

وافتتح بن تشيلول التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وضغط فريق ليستر سيتي لتسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية، واعتمد فريق تشيلسي على قوته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة 34 من عمر الشوط بعدما حول عرضية كاي هافيرتز في المرمى، وألغى الحكم الهدف بعد المراجعة من قبل تقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل على فيليكس.

وسجل باتسون داكا هدف التعادل لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 39 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني لفريق تشيلسي بعدما تلقى تمريرة من إنزو فيرنانديز خلف دفاعات فريق ليستر سيتي، وسدد هافيرتز الكرة فوق الحارس وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو فريق ليستر سيتي 4 كرات على المرمى من أصل 9 محاولات، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل تسديدتين من أصل 5 محاولات لفريق تشيلسي، وخرجت واحدة من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ ليستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 54%، مقابل 46% لصالح فريق تشيلسي.

تشكيل تشيلسي لمباراة ليستر سيتي بالدوري الانجليزي

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، كاليدو كوليبالي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: روبن لوفتس تشيك، إنزو فيرنانديز، ماتيو كوفاسيتش، بن شيلول.

خط الهجوم: ميخايلو مودريك، كاي هافيرتز، جواو فيليكس.

