السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سماع دوى انفجارات فى منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية

انفجارات فى زابوريجيه
انفجارات فى زابوريجيه

سمع دوى انفجارات مساء السبت، فى منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، وفقًا لما أعلنه عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيا الروسية، فلاديمير روغوف.

وأضاف روغوف، عبر تطبيق التليجرام، أن الانفجارات وقعت مساء اليوم، وأن سكان المنطقة، أبلغوا عن وقوع 3 انفجارات على الأقل حتى اللحظة.

ولفت، إلى أن الإنذار الجوي، لم يعمل إلا بعد وقوع الانفجارات، وفقًا لما أعلنته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

صفارات الإنذار تدوى فى الأجزاء التى تسيطر عليها أوكرانيا من زابوريجيا ودونيتسك

وفجر اليوم، دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق أوكرانية.

وحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوريجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيجو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.

وهو ما أكده وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، الذي قال إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.

دوى انفجارات منطقة زابوروجيه الانفجارات الإنذار الجوي القوات الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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