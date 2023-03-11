خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 جملة يبحث عنها الكثير من المواطنين الذين تقدموا لحج القرعة هذا العام؛ لذلك أتاحت البوابة المصرية الموحدة نتيجة القرعة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023

سهلت وزارة الداخلية على جميع المواطنين، معرفة نتيجة قرعة الحج 2023 فقد يستطيع المتقدم لحج القرعة معرفة النتيجة عبر البوابة المصرية الموحدة بمجرد الإعلان رسميًا عنها، وفق المحافظة التابع لها المتقدم.

وحددت وزارة الداخلية 6 خطوات للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023:

الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال الضغط على هذا الرابط. الضغط على أيقونة «الاستعلام عن نتيجة القرعة». ملء خانة الرقم القومي الخاص بالمواطن. ملء بيانات خانة رقم المصنع وهو الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي. ملء خانة اختبار التحقيق. الضغط على أيقونة البحث.

سيتمكن الشخص الذي يريد الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 عبر البوابة المصرية الموحدة، بعد الانتهاء من تلك الخطوات، إذا تم قبولة بالقرعة أم لا.

49 من كبار السن في قرعة حج الداخلية بالقاهرة

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 أعلنت مديرية أمن القاهرة فوز 1558 شخصا، في قرعة حج الداخلية المقامة حاليًا في مديرية أمن القاهرة الجديدة بمنطقة الرحاب، بينهم فوز 49 من كبار السن، وفوز 804 مواطنين في قرعة الحج الداخلية الاحتياطي

وأقامت مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مؤتمر إعلان نتيجة قرعة الحج لعام 1444هـ /2023 بمقر المديرية الجديد بالتجمع الأول.

وجرت القرعة بالطريقة العلنيةً في أحد الأماكن المخصصة باستخدام المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشري.

وكانت أقسام الشرطة استقبلت على مدار الفترة الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًّا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 - 02) وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب - وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023م حتى يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023م.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م، وبمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.