السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة كأس «إنرجي» للموسم السابع على التوالي في رمضان 2023

انيرجي
انيرجي

يعود كأس “إنرجي” للدراما للموسم السابع على التوالي، خلال شهر رمضان المقبل، لتقييم الأعمال الفنية المعروضة، استعدادًا لحفل كبير لتكريم الفائزين، يقام عقب عيد الفطر مباشرة.

كأس “إنرجي” للدراما يحرص كل عام على ضم الأعمال المشاركة في دراما رمضان، وتقييمها من خلال تصويت من الجمهور على الموقع الرسمي لمحطة راديو “إنرجي 92.1”.

كما ينطلق هذا العام برنامج كأس إنرجي للدراما، يوميًا، في مواعيد مختلفة، ويذاع عبر المحطة في منتصف اليوم، بعدما كان يذاع سابقاً بعد الإفطار.

ويواصل محمد طارق أيضاً تقديم البرنامج من الأحد للخميس على مدار ساعتين، واستقبال تصويت الجمهور على الأعمال الأفضل بين المسلسلات الدرامية المعروضة.

يضم تصويت كأس إنرجي على مسلسلات رمضان فئات أحسن عمل، وأدوار تمثيلية للنجوم والنجمات، وأفضل موسيقى تصويرية وموهبة شبابية وغيرها من القوائم التي يصوت عليها الجمهور، وتعلن نتائجها في كل حلقة.

وتضم لجنة تحكيم كأس إنرجي للدراما، كل من الناقدة علا الشافعي، وزين العابدين خيري، وحنان شومان، كما تضم أيضًا صانع المحتوى محمد طاهر، والصحفي عبد الله غلوش، والإنفلونسر مي إبراهيم.

المحطة المسلسلات الدرامية تكريم تقييم تكريم الفائزين تصويت الجمهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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