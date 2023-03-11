إنشاءات وتطويرات.. نهضة تعليمية فى مدارس الغربية

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعي، حيث تضخ ملايين الجنيهات من أجل النهوض بالجيل الجديد، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نجاحًا كبيرًا وملحوظًا بقطاع التعليم.

وفي التقرير التالي نسرد بعض الإنشاءات والافتتاحات لبعض المدارس في محافظة الغربية.

مدرسة تفهنا العزب

شهد مدرسة تفهنا العزب الثانوية المشتركة بمحافظة الغربية، أعمال تطوير وصيانة، وهي ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع التعليم، والتي تم تنفيذها في إبريل 2022 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 240 ألف جنيه.

مدرسة الدكتور نزيه فتحى عبدالجواد

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع التعليم، تنفيذ مدرسة الدكتور نزيه فتحي عبد الجواد، بقرية حنون التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، والتي تم تنفيذها في أبريل 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي تضم عدد 2 مبنى أحدهما إنشاء جديد يضم 12 فصلا والآخر رفع كفاءة ويضم 7 فصول بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه.

مدرسة ميت الرخا الثانوية المشتركة

تم تنفيذ مدرسة ميت الرخا الثانوية المشتركة بمحافظة الغربية، في أبريل 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مشروعات الدولة في قطاع التعليم، وتضم 3 مبان؛ الأول توسعة بسعة 6 فصول والآخران رفع كفاءة بهما 9 فصول، وذلك بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

مدرسة أحمد على قشطة الإعدادية

ضمن مشروعات قطاع التعليم التي تم تنفيذها مؤخرا في محافظة الغربية، مدرسة أحمد على قشطة الإعدادية بفرسيس، والتي تم تنفيذها في أبريل 2022، وتم عمل مبني جديد بسعة 6 فصول ورفع كفاءة المبنى القديم والذي يضم 10 فصول بتكلفة 3.3 مليون جنيه.

مدرسة الشهيد هلال الجمل الإعدادية

تم تنفيذ مدرسة الشهيد هلال الجمل الإعدادية بنين بقرية سندبسط، بمحافظة الغربية، في أبريل 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مشروعات الدولة في قطاع التعليم، وتضم 2 مبنى توسع بعدد 9 فصول ورفع كفاءة للمبنى القديم بإجمالي تكلفة 4 ملايين جنيه.

مدرسة النقيب مهندس أحمد محمود المرعز الثانوية

من مشروعات الدولة المصرية في قطاع التعليم تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد، مدرسة النقيب مهندس أحمد محمود المرعز الثانوية المشتركة في أبريل 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم بها إحلال وإنشاء مبنى جديد سعة 21 فصلا ورفع كفاءة للمبنى القديم سعة 9 فصول بإجمالى تكلفة 7 ملايين جنيه.

مدرسة عبدالسلام الخيال الإعدادية

شهدت مدرسة عبد السلام الخيال الإعدادية بقرية ششتا، بمحافظة الغربية بعض التجديدات، في أبريل 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم بها إضافة مبنى جديد يضم 6 فصول ورفع كفاءة المبنى القديم بإجمالي تكلفة 3.3 مليون جنيه.