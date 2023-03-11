«القاهرة الإخبارية»: انخفاض القوى العاملة فى الصين للمرة الأولى خلال 6 عقود

بعد ثلاث سنوات من الغياب بسبب قيود كورونا الصارمة، تعود ملتقيات التوظيف في الصين إلى الظهور، إلا أن الأجور الضعيفة وعروض العمل الشحيحة ببعض القطاعات تنبئ بأن الانتعاش الاقتصادي في بكين متفاوت.

وفي هذا السياق، استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها انخفاض القوى العاملة في الصين للمرة الأولى خلال 6 عقود.

وأوضح تقرير «القاهرة الإخبارية» أن تنظيم السلطات الصينية لملتقيات التوظيف بجميع أنحاء البلاد يدفع بآمال تراجع معدل البطالة، الذي يمثل تحديًا كبيرًا لبكين، حيث زادت نسبة البطالة بنحو 20%.

وعلى الرغم من أن الباحثين عن العمل كانوا يترقبون عودة ملتقيات التوظيف فإن البعض منهم ليس واثقًا من الحصول على فرصة عمل مناسبة.

وعلق مواطن صيني على عودة ملتقيات التوظيف قائلًا: «أعتقد أن تعافي الاقتصاد قد يستغرق بعض الوقت، لذلك فإن توقعاتي للراتب لن تكون عالية كما كانت من قبل، لكنها لا يمكن أن تكون منخفضة للغاية أيضًا».

ويحظى معدل التصنيع في الصين بمعدلات ثقة ضعيفة بسبب ضعف الطلب الخارجي، فضلًا عن قطاع العقارات الذي بدأ في إظهار علامات أولية على الاستقرار.