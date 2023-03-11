رمضان 2023.. قنوات ومواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء موسم دراما رمضان 2023، وينتظر عشاق الدراما المصرية عرض نخبة مميزة من الأعمال الدرامية المختلفة ومنها مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي.

ويعد مسلسل حضرة العمدة من الأعمال الدرامية المنتظرة في شهر رمضان والمقرر أن تحظى بنسبة مشاهدة عالية نظرا لمناقشته لإحدى القضايا الهامة التي تخص المرأة المصرية.

وخلال هذا التقرير نرصد قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة وقصته وأبطاله.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة النجمة روبي ونخبة كبيرة من نجوم الفن بشكل حصري عبر قناة الحياة ويذاع بشكل يومي خلال شهر رمضان عقب أذان المغرب.

وبدأت قناة الحياة في الترويج للعمل بشكل مكثف خلال الأيام الماضية حيث تم طرح البرومو الخاص بالمسلسل.

ويواصل أبطاله تصوير الجزء المتبقي من العمل على قدم وساق بقيادة المخرج عادل أديب الذي انتهى من مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير.

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور الأحداث حول شخصية "صفية الفارس" والتي تجسدها روبي وهي أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية تترشح لتكون عمدة قريتها وبالفعل تتولى منصب العمدة لإحدى القرى من ثم تواجهها العديد من الصعوبات بين من يوافق ومن يتعارض في توليها لهذا المنصب نظرًا كونها امرأة، يدور العمل في إطار اجتماعي مشوق.

أبطال مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023

ويشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 30 فنان وفنانة في مقدمتهم روبي، و سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، و إدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب.وحسام داغر وصولا عمر وأحمد ابو زيد، و إياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ويقوم بغناء التتر النجم مدحت صالح، وهو من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.