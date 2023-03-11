حسام الدين مصطفى يفتتح أول بطولة لكرة القدم للمبتورين

افتتح الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية أول بطولة كرة القدم لأصحاب الساق الواحده، وذلك على ملاعب نادى المقاولون العرب الرياضى بمشاركة عدد 4 أندية هي المقاولون العرب، والزمالك ، وبيراميدز ، و نادي زد.

وتأتى النسخة الأولى من الدوري بنظام دوري من دورين وهى تستهدف إختيار عناصر المنتخب الوطني استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بمصر فى شهر أكتوبر القادم.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام اللجنه البارالمبية بإتاحة ممارسة ونشر الرياضة لكل شرائح المجتمع، وقد حضر الافتتاح كلا من المهندس كريم رأفت منير - عضو مجلس إدارة المقاولون العرب الذى كان فى استقبال الضيوف بحضور الإفتتاح واستقبال كبار الضيوف منهم الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والكابتن ايهاب حسنين رئيس الاتحاد العربى ومحمد عادل حسني رئيس اللجنه الفنية لكرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير عضو اللجنة الفنية والمهندس خالد عبدالحفيظ عضو اللجنة الفنية والبطله الأوليمبية سمر حمزه والكابتن تامر بجاتو و الكابتن حمدى نوح.

حسام الدين مصطفى يفتتح اول دوره تصنيف للرياضات البارالمبية

كما افتتح «مصطفى» الدورة الأساسيه لإعداد المصنفين فى الرياضات البارالمبيه بصالة الدكتور حسن مصطفي باكتوبر، وحضرها 38 دارسا، والتى تعتبر أول أنشطه الاكاديميه البارالمبية الجديده على مدار يومان، وتتضمن محاضرات إعداد المدربين.

وجاء عنوان الندوة: استراتيجية التصنيف المحلي للدراسات الأساسية لأول تأهيل المصنفين.

وشهدت الندوة حضور الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، والدكتورة هويدي مندي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية والمحاضرين

دكتور هاجد العنتبلى

دكتور عمرو السيد

دكتور عمر صلاح

وحرص «مصطفى» على توضيح العديد من الملفات أهمها كيفية إنشاء اللجنة البارالمبية ودعم السيدة الراحلة جيهان السادات حرم الرئيس الراحل أنور السادات والتى كانت صاحبة فكرة إنشاء اللجنة البارالمبية بالاستعانة بمصابي الحروب والاستفادة بروحهم وعزيمتهم وتأهيلهم لممارسة الرياضة.

وشرح خلال محاضرته للمدربين الأدوار التى لعبها كل مجالس الإدارات السابقة، مؤكدًا أن الجميع ساهم في الانجازات الكبيرة التى حققتها اللجنة البارالمبية خلال الأعوام الماضية.

وكشف أن المجلس الحالي للجنة البارالمبية نجح في انشاء موقع للجنة سيكون اهتمامه بكافة الالعاب التى تقام تحت مظلة اللجنة البارالمبية دون استثناء.

وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية للمدربين بأنه سيكون هناك استبيان لتقيم المدربين ووضع درجات لكافة المشاركين من أجل ضمان الاستفادة من هذه الندوة ولصمان خلق عناصر مميزة تكون قادرة على قيادة اللعبة خلال السنوات المقبلة.

جانب من الحدث