السيطرة على حريق داخل شقة بمنشأة القناطر دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اندلع داخل شقة بمنشأة القناطر، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بمنشأة القناطر.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ2 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبيّن وقوع الحريق بشارع منطقة صابح- اتجاه الصليبة- بمنشأة القناطر.

وقام رجال الحماية المدنية بفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.