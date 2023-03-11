السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يطالب بالترويج لصناعة الدواء

النائب  عمرو هندى
النائب  عمرو هندى

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصناعة تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد الأزمات التى يعيشها العالم التي أكدت أهمية الصناعة والزراعة في توفير الأمن الغذائي وفي نفس الوقت توفير العملة الصعبة، وخلال الفترة الأخيرة اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات لدعم مختلف الصناعات على مستوى الجمهورية.

وأشار هندى إلى أن صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عام شهدت اهتمامًا من قبل الدولة بداية من إنشاء مدينة الدواء التى تتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ومنع أي ممارسات احتكارية وضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين، إضافة إلى زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط.

وتابع هندى: "إضافة إلى ذلك هناك جهود مبذولة بشأن تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية، والمستلزمات الطبية، خاصة أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال؛ نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، والاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها، ومن ثم يجب استغلال كل هذه المقومات على أكمل وجه"، مشددًا على ضرورة الترويج لهذه الفرص بشكل أكبر بمختلف وسائل الإعلام.

النائب عمرو هندي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الصناعة مدينة الدواء

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