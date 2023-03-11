«أمن القاهرة» تعلن فوز 49 من كبار السن فى قرعة الحج بالتزكية

أعلنت مديرية أمن القاهرة، عن فوز 49 من كبار السن بالتزكية في قرعة حج الداخلية المقامة حاليا في مديرية أمن القاهرة الجديدة بمنطقة الرحاب.

واستقبلت السيدات الفائزات بالقرعة أسماءهن بالزغاريد والسجود على الأرض شكرا لله.

وتكون القرعة في محافظة القاهرة علنية في أحد الأماكن المخصصة بمعرفة مديرية الأمن باستخدام المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشري، وستكون إعلان نتيجة قرعة الحج بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية تكاليف حج القرعة لعام 1444هـ / 2023م والمستندات والإجراءات المطلوبة من الفائزين والتعليمات التي يجب اتباعها أثناء أداء فريضة الحج في إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات المطلوبة منهم.

يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية (علــى حساب مـدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة")، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13/3/2023م وحتى يوم الخميس الموافق 23/3/2023م.