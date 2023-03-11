السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض «فيلم تسجيلى» عن شروط الحج خلال حفل القرعة بمديرية أمن القاهرة

الحج
الحج

عرضت مديرية أمن القاهرة فيلمًا تسجيليًا خلال حفل قرعة الحج لعام 2023، تضمن شروط الحج لهذا العام، في حضور عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم، اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

وقررت وزارة الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م، بدءًا من 11 مارس ولمدة 5 أيام.

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان– جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها)، ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية، ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين (وليس العكس) شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية.

أيضًا ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد– طلب التنازل– إيصال السداد– صورة بطاقة الرقم القومى.. إلخ) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات، وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، كذلك يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردًا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

مديرية امن القاهرة قرعة الحج شروط الحج قطاع أمن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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