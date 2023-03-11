السبت 11 مارس 2023
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سياسي

مايا مرسى: الخطاب الإسلامى حول حقوق المرأة موثق وواضح عبر التاريخ

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW67" بنيويورك، الدكتورة ميمونة بن خليل، الأمين العام لمجلس شئون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ضرورة تغيير المفاهيم المغلوطة عن المرأة في الإسلام، موضحة أن الخطاب الإسلامي الصحيح حول المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل موثق وواضح عبر التاريخ، علاوة على وجود سعي حقيقى نحو تحقيق فهم أفضل لحقوق النساء والفتيات في المجتمعات الإسلامية، مؤكدة أن تمكين النساء والفتيات وتعميم مراعاة احتياجاتهن يعدان أمرين حاسمين لتحقيق التنمية المستدامة.

وتحدثت رئيسة وفد مصر عن ظاهرة "العنف السيبراني ضد المرأة" الذي تم استحداثه من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن مصر قد أقرت أُطرًا تشريعية منها قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات، و"قانون تنظيم الاتصالات" لمواجهة هذه الظاهرة، وأطلقت مصر هاكثون تكنولوجي لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة الي حملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، لتوفير بيئة آمنه للمرأة.

وبدورها أكدت الدكتورة ميمونة بن خليل أهمية العمل لتوضيح صحيح الدين الإسلامي فيما يتعلق بقضايا المرأة، وأهمية التعاون مع المجلس القومي للمرأة في الملفات المشتركة.

مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المرأة في الإسلام الخطاب الإسلامي

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