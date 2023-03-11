انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 12» بالإسكندرية.. غدًا

تنطلق غدًا الأحد بالإسكندرية، أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 12» والذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان «أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة ودورها نحو تحقيق مستقبل مستدام مرن للموانئ والخدمات اللوجستية» وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري.

ويُقام المؤتمر الدولي تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل بجمهورية مصر العربية، ولفيف من الكيانات والشخصيات البحرية الدولية.

وأوضح الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، أن المؤتمر يهدف إلى وضع منصة لتبادل الخبرات والتمكن من إبداء المساهمات في مجال الابتكار في صناعة النقل البحري، إذ يحظى المشاركون في المؤتمر والعديد من الفرص التي تشجع على توسيع الرؤى وتبادل الخبرات.

وقال «عبد الغفار» إن تنظيم المؤتمر يأتي من منطلق اهتمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بلعب دور أساسي في صناعة النقل البحري، لتحقيق التطوير الشامل للموانئ العربية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي في هذا المجال ونظرًا لدورها الهام والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث تعكس التحديات التي تواجه العالم أهمية تنفيذ الاستراتيجيات المرنة التي تضمن القدرة على الحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والموانئ، حيث يمكن التخفيف من آثار تلك التحديات المختلفة من خلال مجموعة من الحلول المتعددة ومنها التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار، حيث يُعد الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار محركاً رئيسياً لتحقيق مستقبل مرن لصناعة الموانئ وصناعة الخدمات اللوجستية، من خلال تضافر جهود صانعي القرار والباحثين الأكاديميين والأطراف المعنية ومجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية بأكملها، كما يتطلب التواصل الفعال فيما بينهم مع تبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات.