13 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص بطريق «الغردقة- سفاجا»

أُصيب 13 شخصًا اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق الغردقة - سفاجا أمام منطقة مكادي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الغردقة العام، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق الغردقة - سفاجا، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لإسعاف المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأكد مصدر طبي خاص لـ«الدستور» أن المصابين حالتهم متوسطة، ما عدا حالتين خطرتين وتجري عملية إسعافهم من قبل قسم الطوارئ بمستشفى الغردقة العام وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.