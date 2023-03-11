السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

13 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص بطريق «الغردقة- سفاجا»

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب 13 شخصًا اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق الغردقة - سفاجا أمام منطقة مكادي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الغردقة العام، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق الغردقة - سفاجا، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لإسعاف المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأكد مصدر طبي خاص لـ«الدستور» أن المصابين حالتهم  متوسطة، ما عدا حالتين خطرتين وتجري عملية إسعافهم من قبل قسم الطوارئ بمستشفى الغردقة العام وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

اسعاف البحر الأحمر اصابة 13 شخص البحر الاحمر الغردقة سفاجا انقلاب سيارة ميكروباص حادث تصادم غرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر مستشفى الغردقة العام

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