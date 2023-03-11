إصابة مواطنين إثر سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية

أصيب مواطنان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة سقوط السيارة التي يستقلانها في ترعة الإسماعيلية بالقرب من كوبري أبودهشان دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهما ورعايتهما طبيًا.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بسقوط سيارة بترعة الإسماعيلية بالقرب من كوبرى مشاة أبودهشان دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ.

ونجحت قوات الإنقاذ النهرى فى إنقاذ الشخصين مستقلى السيارة، وتم نقلهما إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهما ورعايتهما طبيا، كما نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في انتشال السيارة من ترعة الإسماعيلية دون خسائر بشرية.