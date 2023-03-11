السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.

وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى بالأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم الإجراء مقام الإعلان.

كما تنص المادة 11 على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى عدم دستورية الحجز الاداري الأداء والإنذار

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تباين أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

الجمعة.. الأقباط يحتفلون بذكرى رحيل البابا شنودة الثالث

تأكيد الرئيس السيسي على ثقة الشعب في قدرة الجيش والشرطة لدعم الاستقرار يتصدر اهتمامات الصحف

أين تذهب الأموال المحصلة من التصالح في مخالفات البناء؟

سعر الدولار اليوم السبت 11- 3- 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب