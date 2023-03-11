محمد رياض يحكى تفاصيل تقدمه للزواج من رانيا محمود ياسين (فيديو)

كشف الفنان محمد رياض تفاصيل تقدمه للزواج من رانيا ابنة محمود ياسين، قائلًا: "اتخطبنا في منتصف 1996، واتجوزنا سنة 1998".

وأضاف الفنان محمد رياض، خلال لقاءه ببرنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "أن الوضع مربك لمجرد إن حد رايح يتقدم للزواج، فما بالك بقى بالأستاذ محمود ياسين، كان من أكثر الفنانين والشخصيات في الحياة الذي له هيبة، عنده هيبة ربانية خاصة به، بكاريزمته وصوته وهيئته، وده كان حمل كبير عليا".

وتابع: "في الأول اتلخبط، وقولتله إزيك يا أستاذ، لكن طبعًا هو كان واخد فكرة وعارف أنا جاي أقابله ليه، لكنه كان أرق إنسان من الممكن مقابلته في الحياة، كمان في الموقف ده، هو عارف إني كنت لسا في بداية حياتي، وإمكانياتي المادية متواضعة، لكنه قدر كل شيء ولم يحملني أي شيء، ولا مهر ولا قايمة ولا هتدفع كام ولا هتجيب شبكة بكام".

وأردف: "كان له شرط واحد، كان نفسه أقعد معاهم في نفس الفيلا، لكني اعتذرت، شاف فيا إني إنسان أقدر أحافظ على بنته وأصونها، وأقدر أتحمل المسؤولية".