مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته السابعة

انتهت مساء اليوم الجمعة، فعاليات حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: “شعرنا أننا نعدوا بسرعة طوال فترة المهرجان واليوم نلتقط أنفاسنا فأنتم أسعدتمونا وتشرفنا بكم ودائمًا معكم في دورات جديدة”.

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان: سريعا جدا انتهت الدورة السابعة بعدما شهدت عرض 61 فيلمًا من القارات الخمس، وواصل المهرجان برنامجه التدريبي بنحو 220 متدربًا، وهو أكبر برنامج تدريبي لورش صناعة الأفلام في المهرجانات المصرية، فيما واصل منتدى نوت فعالياته المثمرة، واليوم نتقدم بالشكر لكل من ساهم ودعم المهرجان هذا العام وإلى اللقاء في الدورة القادمة 2024.

وقالت الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان ومدير منتدى نوت: “المتعة والشجن والخيال ورهافة الحس هي عنوان هذا المهرجان، واليوم أشكر كل فريق المهرجان الذي عمل بجهد كبير، شكرًا لكل من أخرج هذه الدورة للنور كل من أخرج هذه المغامرة، فكل لحظة كانت تمثل تحديا لنا، وسنلتقي مرة أخرى وكلنا شغف وحب، في أرضنا الطيبة أسوان”.

وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء انطلاق برنامج تدريب للفتيات في القرى المختلفة على صناعة الأفلام.