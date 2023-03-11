سعر الدولار اليوم السبت 11- 3- 2023 فى البنوك المصرية

مع بداية أول التعاملات الصباحية شغل بال التجار والمسافرين إلى الخارج معرفة سعر الدولار اليوم السبت 11- 3- 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر العملة الأمريكية في اليوم، استقرارًا بمستهل أيام العمل الأسبوعية بالقطاع المصرفي المصري، والذي يكون من المقرر لها يوم الجمعة ويوم السبت في كافة البنوك المصرية.

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سعر الدولار اليوم السبت 11- 3- 2023 في البنوك المصرية

وتقدم «الدستور» لجميع القراء، كل التفاصيل التي ستتعلق بـ سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري، من ضمن خدمة مستمرة ستقدم على مدار اليوم.

وجاء الاستقرار في أسعار الدولار اليوم مقارنة بأسعار ختام التعاملات الأسبوعية، إذ سجلت أسعار الدولار بالبنك المركزي المصري نحو حوالي 30.83 جنيه للشراء، ومبلغ 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت أمام الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري اليوم السبت

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر قيمة 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق اليوم السبت

واستقر سعر الدولار في بنك المشرق عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وثبت سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بـ30.88 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر قيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

واستقر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في بنك كريدي أجريكول

وحافظ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في بنك أبوظبي التجاري

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وحقق سعر الدولار في بنك سايب نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.