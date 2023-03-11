السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 11- 3- 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية أول التعاملات الصباحية شغل بال التجار والمسافرين إلى الخارج معرفة سعر الدولار اليوم السبت 11- 3- 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر العملة الأمريكية في اليوم، استقرارًا بمستهل أيام العمل الأسبوعية بالقطاع المصرفي المصري، والذي يكون من المقرر لها يوم الجمعة ويوم السبت في كافة البنوك المصرية.

اقرأ أيضًا

بوابة مصر الرقمية.. رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

 

ننشر أسعار الفراخ والبانية اليوم السبت 11 مارس 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الدولار اليوم السبت 11- 3- 2023 في البنوك المصرية

وتقدم «الدستور» لجميع القراء، كل التفاصيل التي ستتعلق بـ سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري، من ضمن خدمة مستمرة ستقدم على مدار اليوم.

وجاء الاستقرار في أسعار الدولار اليوم مقارنة بأسعار ختام التعاملات الأسبوعية، إذ سجلت أسعار الدولار بالبنك المركزي المصري نحو حوالي 30.83 جنيه للشراء، ومبلغ 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت أمام الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري اليوم السبت

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر قيمة 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق اليوم السبت

واستقر سعر الدولار في بنك المشرق عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وثبت سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بـ30.88 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بدعم توقعات سعر الفائدة.. الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر

الذهب ينخفض قبل إعلان بيانات أجور أمريكية متوقع اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر قيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

واستقر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم السبت في بنك كريدي أجريكول

وحافظ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم السبت في بنك أبوظبي التجاري

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك سايب

وحقق سعر الدولار في بنك سايب نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت سعر الدولار اليوم الدولار البنوك المصرية الدولار اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

«نوفوستى»: صاروخ «جو-جو» الروسى الجديد يتمتع بدقة عالية فى الإصابة

تأهب بوكالتى فضاء.. كويكب قد يضرب الأرض فى هذا الموعد

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة

تعيين لى تشيانج رئيسا للحكومة الصينية

التعليم: لا إلغاء فى التشعيب لعلمى علوم ورياضة بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب