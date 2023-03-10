الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميلان يتلقى ضربة موجعة بعد تأهله إلى ربع نهائى دورى الأبطال

ميلان
ميلان

تلقى نادي إي سي ميلان الإيطالي ضربة موجعة بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب البرازيلي جونيور ميسياس، جناح فريق ميلان الإيطالي لمدة تصل إلى شهر بسبب الإصابة في الفخذ.

وتعرض البرازيلي ميسياس للإصابة في مباراة ميلان وتوتنهام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بالتعادل السلبي.

ولم يستطع البرازيلي من استكمال اللقاء بسبب الإصابة وخرج مع بداية الشوط الثاني وعوضه البلجيكي أليكسيس ساليميكريس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن اللاعب ربما يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ميلان وتوتنهام.

وشارك ميسياس في 26 مباراة الموسم الحالي سجل خلالها 5 أهداف وصنع 2.

وبدأ ميسياس في الحصول على فرصة أكثر في اللعب بعد التحول لظهير أيمن متقدم في خطة 3-4-3 التي انتهجها ميلان في المباريات الأخيرة.

ميلان توتنهام هوتسبير جونيور ميسياس دوري ابطال اوروبا

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