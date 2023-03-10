رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود مكتب التميز الدولى

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود مكتب التميز الدولي بالجامعة المتمثلة في رفع 63 مجلةً علميةً على موقع بنك المعرفة المصري، إضافة إلى ثلاث مجلات متميزة تم نقلها إلى أكبر دار نشر عالمية وهي السفير Elsevier منصة الـ digital commons، ومنها 33 مجلة حصلت على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات لعام 2022م، وتشمل كل قطاعات جامعة الأزهر العربية والشرعية والعملية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمكتب التميز الدولي بالجامعة بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي، وجميع فريق العمل بمكتب التميز؛ لجهودهم المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه الجهود العلمية تسهم في رفع تصنيف جامعة الأزهر محليا وإقليميا ودوليا.

وقال الدكتور محمود صديق: إن إضافة ثلاث مجلات علمية، وهي مجلات: "كلية طب بنين بالقاهرة - كلية العلوم بنين بالقاهرة - كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة" إلى أكبر دور النشر العالمية، وهي مؤسسة السفير، يؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ويعزز مسيرة التطوير التي تشهدها جامعة الأزهر، انطلاقًا من أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في ظل الجمهورية الجديدة، ويأتي متسقًا مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت عنوان: الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن ما تحقق يعد إنجازا جديدًا في أحد ملفات مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى تهنئة السادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الثلاث؛ لوجود مجلاتهم على دار نشر السفير Elsevier منصة digital commons تمهيدًا لإدراجها بسكوبس، وثمن المجهود الكبير المبذول من جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن التقديم لنشر الأبحاث في تلك المجلات سيكون من خلال اللينكات الجديدة مع عمل حساب على اللينكات الجديدة،

منها: مجلة الأزهر الطبية الدولية. https://www.editorialmanager.com/aimj/default2.aspx