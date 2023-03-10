شيرى عادل تكشف تفاصيل حفل زفافها: يجمعنى عمل درامى بطارق صبرى

كشفت الفنانة شيري عادل عن تفاصيل تعاونها مع زوجها طارق صبري، خلال تواجدها على السجادة الحمراء لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته السابعة.

وقالت شيري لـ"الدستور" إن هناك مشروعا فنيا سيجمعهما سويًا، حيث سيكون هناك مسلسل قريبًا عقب شهر رمضان وسيتم إعلان تفاصيله قريبًا.

وعن موعد حفل زفافهما قالت: "إن شاء الله نحضر لحفل زفافنا لكننا لم نحدد بعد الموعد أو تفاصيله، ولكنه سيكون قريبًا".

وكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار، التي تعتبر واحدة من أهم صناع السينما في تونس، وهي رائدة في مجالي الإخراج والإنتاج في السينما التونسية.