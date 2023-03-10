الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرى عادل تكشف تفاصيل حفل زفافها: يجمعنى عمل درامى بطارق صبرى

شيري عادل
شيري عادل

كشفت الفنانة شيري عادل عن تفاصيل تعاونها مع زوجها طارق صبري، خلال تواجدها على السجادة الحمراء لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته السابعة. 

وقالت شيري لـ"الدستور" إن هناك مشروعا فنيا سيجمعهما سويًا، حيث سيكون هناك مسلسل قريبًا عقب شهر رمضان وسيتم إعلان تفاصيله قريبًا.

وعن موعد حفل زفافهما قالت: "إن شاء الله نحضر لحفل زفافنا لكننا لم نحدد بعد الموعد أو تفاصيله، ولكنه سيكون قريبًا".

وكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار، التي تعتبر واحدة من أهم صناع السينما في تونس، وهي رائدة في مجالي الإخراج والإنتاج في السينما التونسية.

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أسوان الدولي لأفلام اسوان الدولي الفنانة شيري عادل تحديات كبيرة وزارة الثقاف وزارة الثقافة وسيتم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مهرجان أسوان الدولي

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سلامًا على الشهداء

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