الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الصور الأولى من حفل زفاف حسن شاكوش (صور)

حسن شاكوش
حسن شاكوش

يحتفل اليوم الجمعة المطرب الشعبي حسن شاكوش بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني والمقام داخل إحدى الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل بالقاهرة.

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حفل زفاف حسن شاكوش

وظهر حسن شاكوش وهو مرتديًا بدلة زفاف بيضاء، ويحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الأغنية الشعبية ونجوم المرجانات الشعبية بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

وكان المطرب حسن شاكوش احتفل شهر يناير الماضى بخطوبته، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

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آخر أعمال حسن شاكوش الغنائية

وطرح مطربا المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وحمو بيكا مؤخرًا أغنية بعنوان “كلام غرام” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

كما طرح شاكوش أغنية بعنوان "ظلموني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمشاركة حمو بيكا ونور التوت، الأغنية من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

وطرح المطرب الشعبي حسن شاكوش، الفترة الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “حنيلي” وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حسن شاكوش في أغنية “حنيلي” مع كل من الشاعر الغنائي إسلام المصري والموزع الموسيقي إسلام ساسو، وقام “شاكوش” بتلحين الأغنية، والفيديو كليب من إخراج المخرج هادي الباجوري.

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