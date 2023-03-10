الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد حجازى: الشعوب هى الخاسر الأول فى الصراعات العالمية

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجميع ينظر للناتو أنه الدرع الحامي للأوضاع الأوروبية بالكامل، وبالتالي روسيا تريد تدمير هذا التحالف وإعادة هيمنتها العالمية مثلما كانت من قبل. 

عقوبات أوروبا لروسيا

وأكد السفير محمد حجازي، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا باتت حياتها منذ أيام الاتحاد السوفيتي قائمة على العقوبات، حيث أصبحت روسيا منذ هذا التوقيت منقطعة انقطاع تام عن الغرب.

وأضاف في حديثه، أن الشعوب في جميع الحروب العالمية لا يُكتب لها الانتصار على الإطلاق، حيث تدفع الشعوب الثمن غالياً جراء تلك الصراعات العالمية عبر مر العصور. 

الصراعات الروسية الأوروبية

وأشار إلى أن أوروبا كانت على علم بين بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ولكنها تعلم أيضاً مدى خطورة الموقف من الناحية الأمنية والاستراتيجية في حال انتصرت روسيا على أوكرانيا. 

وذكر أن العلاقة الروسية الألمانية كانت قوية بصورة كبيرة قبل الحرب في أوكرانيا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت الضغط على الجانب الروسي باستقطاب الدول المجاورة والمتعاونة مع روسيا لحلف الناتو ولهذا تحركت روسيا سريعاً للحفاظ على حدودها الأمنية.

محمد حجازي مسساعد وزير الخارجية الأسبق الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية معاناة الشعوب

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