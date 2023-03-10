الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس هيئة التنمية الصناعية: الرئيس السيسي يسعى جاهدًا لإزالة المعوقات التي يواجهها المستثمر

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الكريم

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة إلى حل جميع المعوقات التي كانت تقف عائقاً أمام المستثمر المحلي والأجنبي.

تطوير القطاع الصناعي 

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن العالم يشهد أن مصر حققت قفزات كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية ولا سيما الكهرباء والطرق والمدن الصناعية الجديدة والمدن السكنية.

تأمين الصناعة

وأشار إلى أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد في أي دولة بالعالم، وإذا كان الغذاء هو تأمين للدولة فالصناعة تعد قوة البلد، وبالتالي الفترة الأخيرة شهدت دعمًا غير مسبوق للصناعة خلال السنوات الأخيرة.

تمكين القطاع الخاص

وذكر أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم القطاع الخاص وزيادة تمكينه من أجل المشاركة في تطوير وتنمية الدولة.

محمد عبد الكريم رئيس هيئة تنمية الصناعة السيسي معوقات الصناعة مشاركة القطاع الخاص

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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