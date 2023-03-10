العرض الفلسطيني «راجع» ينال إعجاب فتيات قنا ضمن مهرجان مسرح الجنوب 

نال العرض المسرحى الفلسطينى "راجع" إعجاب جمهور محافظة قنا، خلال عرضه فى دار فتيات قنا ، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان مسرح الجنوب، برئاسة الناقد المسرحى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان بمحافظة قنا، والذى يستمر حتى 12 مارس الجاري، برعاية وزارتي الثقافة، الشباب والرياضة، محافظة قنا، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وحقق العرض المسرحى "راجع" لفرقة المسرح الوطني الفلسطيني، نجاحا ضخما خلال العرض الأول بقصر الثقافة والثانى بدار الفتيات، لما قدمه بطل العرض من تجربة جديدة ومختلفة، وأداء ممثل واحد على خشبة المسرح للعديد من الشخصيات، وهو ما استحوذ على احترام وإعجاب الحاضرين.

"راجع" هو مونو دراما تحكي عن حياة الفلسطينيين قبل النكبة، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وتمسكه بأرضه، يتخلل العرض أغاني تراثية ورموز تاريخية فلسطينية، العرض من بطولة وليد سعد الدين، صوت خليل العلي، وإخراج محمد الشوالى.