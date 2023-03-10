الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مصطفى بكري: «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بمصر

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بمبادرة التحالف الوطني "كتف في كتف"، قائلًا: “إن معدن المصريين يظهر في وقت الأزمات، ومصر تشهد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، والتي تشمل العديد من المحافظات المصرية”. 

ولفت بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن المبادرة بدأت في 16 محافظة بالتوازي، هي الجيزة، القاهرة ، والدقهلية، الشرقية، القليوبية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان. 

وأردف: "تم تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 160 ألف وجبة، و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى للرعاية والاكثر احتياجًا، مصر عمرها ما هتتأثر، مش هنسيب بلدنا تواجه التحدي وحدها، مش هنسيب شعبنا، ولا البسطاء، البلد عمرها مهتتأثر بأي أزمة مهما كانت بفضل أبنائها الشرفاء المخلصين، يظهرون بقوة في الأزمات.

 

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