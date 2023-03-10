الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رسميًا.. سحب قرار وقف عضوية النائبين سليمان وهدان وخالد قنديل

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

قرر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، سحب قرار وقف عضوية النائبين سليمان وهدان وخالد قنديل نائبا رئيس الحزب والغاء كل ما يخالف ذلك.

وأثار قرار أصدره الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بوقف عضوية النائبين سليمان حميد وهدان عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب والدكتور خالد عبد المنعم قنديل عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، حالة من الغضب  داخل صفوف وقيادات “بيت الأمة”، معتبرين أن هذا القرار يؤثر على المسيرة الحزبية للحزب ويعطل لم شمل الوفديين. 

وكشفت مصادر داخل الحزب لـ "الدستور"، عن نية عدد من أعضاء الهيئة العليا الدعوة لعقد اجتماع هيئة عليا عاجل خلال الأيام القليلة القادمة للتصدي لقرارات رئيس حزب الوفد والتي اعتبروها غير مدروسة مهددون بسحب الثقة من رئاسته لبيت الأمة إذا استمرت الأوضاع على شكلها الحالي. 

انتقادات أعضاء الهيئة العليا

من جانبه، قال هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا للحزب، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "ما هذه الغرائب والعجائب التي تحدث والتي لم أشهد لها مثيل في الحياة السياسية".

في السياق ذاته، قال إبراهيم صالح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن ما يتم داخل بيت الأمة من قرارات عشوائية هو قضاء على الوفد وشعبيته بين المواطنين في الشارع المصري، معتبرًا هذه القرارات فردية وليس لها أي مبرر.

يمامة: وقف العضوية بمعرفة مسبقة للنائبين

في المقابل، علق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على قرار وقف عضوية  النائبين سليمان وهدان وخالد قنديل، مؤكدًا أن القرار الذي اتخذه هو أحد اختصاصات رئيس الحزب، لافتًا إلى أنه اتخذ القرار بناء على أسباب تقتضي بوقف العضوية للنائبين.

وأضاف "يمامة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وقف العضوية تم بمعرفة مسبقة من النائبين الموقوف عضويتهم، لأنهما خالفاً التزام معين تم التوافق عليه منذ فترة داخل أروقة الحزب، مؤكدًا أن القرار جاء بوقف عضويتهم هما الاثنين فقط. 

عبد السند يمامة حزب الوفد وقف عضوية سليمان وهدان مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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