الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عبدالشافي يواصل أداء برنامجه التأهيلي قبل مواجهة إنبي

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

واصل محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني، على هامش المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام عبدالشافي بأداء جلسة علاجية وبعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من إصابة عن كدمة في انكل القدم تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

برنامج تأهيلي للاعبين قبل مواجهة إنبي 

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.  

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني للفريق استعدادا للمباراة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأفضل في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ادي الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا التدريبات التأهيلية الزمالك الظهير الأيسر

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