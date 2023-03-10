فحوصات طبية لـ«شيكابالا» وتأهيل «جابر وجمعة» استعدادًا لمواجهة إنبي

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على إجراء فحوصات طبية بشكل متواصل لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، في ظل معاناته من نزلة برد قوية منذ أيام.

وقام الجهاز الفني للفريق بالاطمئنان على اللاعب، وتمنوا له التعافي والعودة سريعا للتدريبات، وطالبوه بأخذ القدر الكافي من الراحة والعلاج كي يتماثل للشفاء سريعا.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا راحة للاعب من المشاركة في التدريبات حتى يتعافي بشكل نهائي من نزلة البرد التي يعاني منها.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تدريبات تأهيلية لـ"جابر وجمعة" استعدادا لمواجهة إنبي

وأدى عمر جابر وعبد الله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الجمعة.

وقام الثنائي بالركض حول الملعب بجانب أداء تدريبات تأهيلية آخرى، يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات، بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

ويعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الأمامية، بينما يعاني عبدالله جمعة من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم تعرض لها قبل مواجهة الترجي التونسي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.