الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

25 منفذا للسلع الغذائية في مطروح استعداداً لرمضان

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالعمل على تنظيم مزيد من معارض ومنافذ السلع الغذائية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها مع توفير المزيد من السلع الأساسية والرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات.

وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح أن مديرية التموين استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم مع التنبيه على الشركة العامة للجملة توفير جميع المقررات التموينية من السلع.

وأضافت أنه في مجال المعارض والمنافذ تم متابعة تجهيز المعارض والشوادر والقوافل ومنها فتح المعرض اللوجستي الكائن بأول طريقة السلوم لعرض وبيع الخضر والفاكهة وكذلك السلع الغذائية الأساسية وسلع شهر رمضان بأسعار مخفضة تصل إلى 20% والتنبيه بتكثيف المعروض.

وأشارت إلى تجهيز معرض خلف مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتجار والشركات المشاركة في المعرض لافتتاحه قبيل حلول شهر رمضان.

ويتم عرض وبيع السلع المخفضة بفروع دلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بشارع الجلاء وعلم الروم مع توفير لحوم سودانية بلدية بفرع شارع الجلاء بسعر 165 جنيهاً للكيلوجرام.

وأشارت إلى افتتاح 25 منفذا وشادرا لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة موزعة على مراكز المحافظه المختلفة.

 

استقبال شهر رمضان أسعار مخفضة الرقابة على الأسواق السلع الغذائية الأساسية تموين مطروح للسلع الغذائية المخفضة

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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