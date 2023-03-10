الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط دار نشر بها كتب مسروقة في عابدين

كتب
كتب

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مالك دار نشر في عابدين لطباعته كتب بدون الحصول على أذن من أصحابها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك دار للنشر والتوزيع - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة)، ببيع وتوزيع العديد من الكتب بدون فواتير شراء أو عقود اتفاق أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الدار المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بدائرة مركز شرطة طما سوهاج)، وبالتفتيش تم العثور على (121 نسخة من الكتب بدون فواتير شراء أو عقود اتفاق أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الدار على النحو المُشار إليه، بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أصحاب الحقوق المادية والأدبية أصحاب الحقوق المادية اجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة الحقوق المادية والأدبية تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية

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