الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملك تشارلز الثالث يمنح شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة

الملك تشارلز
الملك تشارلز

أصدر الملك تشارلز الثالث، قرارا يقضى بمنح شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة الذي كان اخر حامل له الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

جاء هذا وفقا لبيان صدر عن قصر باكنغهام اليوم الجمعة.

وقال بيان باكنغهام "كان من دواعي سرور جلالة الملك، منح لقب دوق إدنبرة للأمير إدوارد بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين"، وفقا لما نقلته وكالة تاس.

وأضاف قصر باكنغهام، أن الأمير إدوارد سيحمل اللقب الجديد مدى الحياة.

يجدر الإشارة إلى أنه تم منح لقب دوق إدنبرة قبل ذلك، أربع مرات في تاريخ الملكية البريطانية، منها في عام 1726، ناله الأمير فريدريك الابن الأكبر للملك جورج الثاني، وفي عام 1764  وناله الأمير وليام شقيق الملك جورج الثالث،  وفي عام 1866  ناله الأمير ألفريد الابن الثاني للملكة فيكتوريا، وكذلك في عام 1947، وناله الأمير فيليب، عشية زواجه من الملكة إليزابيث الثانية.

الملك تشارلز الثالث دوق إدنبرة الأمير فيليب الأمير إدوارد قصر باكنغهام

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق فى مصنع بلاستيك بعزبة رستم بشبرا الخيمة

منعه من معاكسة فتاة.. خفير يعتدي على طالب بـ«كتر» في الشروق

«الاتصالات»: تأسيس 646 شركة جديدة بمليار جنيه خلال الربع الأخير لـ 2022

ضبط أجنبى يتاجر فى النقد المشبوه بالقاهرة

«إعلامى الوزراء» ينفى ما تردد عن طرح بيض بودرة

نقل 6 مصابين في حادث بطريق أسوان إلى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل