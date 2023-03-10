الملك تشارلز الثالث يمنح شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة

أصدر الملك تشارلز الثالث، قرارا يقضى بمنح شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبرة الذي كان اخر حامل له الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

جاء هذا وفقا لبيان صدر عن قصر باكنغهام اليوم الجمعة.

وقال بيان باكنغهام "كان من دواعي سرور جلالة الملك، منح لقب دوق إدنبرة للأمير إدوارد بمناسبة عيد ميلاده التاسع والخمسين"، وفقا لما نقلته وكالة تاس.

وأضاف قصر باكنغهام، أن الأمير إدوارد سيحمل اللقب الجديد مدى الحياة.

يجدر الإشارة إلى أنه تم منح لقب دوق إدنبرة قبل ذلك، أربع مرات في تاريخ الملكية البريطانية، منها في عام 1726، ناله الأمير فريدريك الابن الأكبر للملك جورج الثاني، وفي عام 1764 وناله الأمير وليام شقيق الملك جورج الثالث، وفي عام 1866 ناله الأمير ألفريد الابن الثاني للملكة فيكتوريا، وكذلك في عام 1947، وناله الأمير فيليب، عشية زواجه من الملكة إليزابيث الثانية.