محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الثروة الحيوانية بقرية الحمام

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مزرعة الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية الحمام بمركز أبنوب للوقوف على سير العمل والإنتاج بها ومتابعة الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ضمن خطة المحافظة لتطوير مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لها وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة بالأسواق لسد احتياجات المواطنين.



رافقه خلال الجولة خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور صلاح على مدير عام مديرية الطب البيطري وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولي حملة التحصين بالطب البيطري.



وتابع المحافظ سير العمل بأقسام مزرعة أبنوب الحمام والتي تحتوي على أكثر من 86 رأس من الأبقار الفريزيان عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان وتم تحسين سلالاتها من خلال التلقيح الصناعي والاهتمام بالأعلاف وطرق التغذية الجيدة والمتابعة الصحية الجيدة مطالبًا بضرورة التوسع في إدخال سلالات جديدة للمزارع مشيدًا بمعدلات الإنتاج من الألبان.



وتابع المحافظ أعمال تحصين الحيوانات بالمزرعة ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهدف إلى تحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع).



وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة بالمحافظة تستهدف تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس و47 ألف رأس أغنام وماعز ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس بالتحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة عن طريق لجان ثابتة ومتحركة من أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بالإدارات البيطرية في كافة مراكز المحافظة والتحرك من بيت لبيت فضلاً عن محطات مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ومحطة جامعة أسيوط والأزهر ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية ومكافحتها طبقًا للخطة الموضوعة وضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات.



كما تفقد المحافظ محلب مزرعة أبنوب الحمام والذي يتم تجميع الألبان به ليتم بيعها وتعظيم الاستفادة منها ومن مشتقاتها مطالبًا بتطوير المحلب لتحقيق اقصى استفادة من إمكانات المزرعة.



وأكد اللواء عصام سعد على أهمية مشروعات الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرى عرب العوامر وبني مر وبني سند وأبنوب الحمام والتي يجرى تطويرها ومتابعتها أولاً بأول خاصة عقب مضاعفة الإنتاج في مزارع الثروة الحيوانية بعد التطوير الذي حدث خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات مديرية الطب البيطري والزراعة وكافة المؤسسات والهيئات المجتمعية في مجال المشروعات الإنتاجية والمزارع الحيوانية وإكساب وتنمية مهارات العاملين على الأساليب العلمية في رعاية حيوان التسمين والوصول لأعلى معدل نمو فضلاً عن توفير اللحوم بأسعار مخفضة في الأسواق وسد احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء والقضاء على ارتفاع الاسعار لافتًا إلى انه يجرى تنفيذ خطة إعادة هيكلة المزارع التابعة للمحافظة وخاصة مزارع الثروة الحيوانية والعمل على تطويرها وتنمية الموارد الذاتية لها.

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