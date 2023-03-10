الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

بعد انتخابه رئيسًا للصين لولاية ثالثة.. معلومات عن شى جين بينج

جين بينج
جين بينج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن انتخاب البرلمان الصيني لـ شي جين بينج رئيسًا للبلاد وللجنة العسكرية المركزية.

معلومات عن شي جين بينج 

يبلغ من العمر 69 عامًا.

تم انتخابه لولاية ثالثة رئيسًا للصين في عملية غير مسبوقة.

وطد موقعه كأقوى زعيم لهذا البلد منذ أجيال.

انضم إلى الحزب الشيوعي الصيني عام 1974.

وصل لمنصب رئاسة الحزب عام 2012 في الـ59 من عمره.

انتخب بـ2952 صوتًا مقابل عدم تصويت أي نائب ضده.

الجمعية الوطنية الشعبية تصادق على قرارات الحزب الشيوعي الحاكم.

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