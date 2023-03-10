الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رقم قياسي جديد.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول لمواجهة بورنموث، في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج” موسم 2022-203.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، فتُقام غدًا السبت 11 مارس، على ملعب فيتالتي معقل فريق بورنموث.

وتُنقل مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

ويرغب ليفربول في تحقيق الانتصار الثالث تواليًا له في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما فاز على ولفرهامبتون بثنائية نظيفة، ثم اكتساح مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة تاريخية، في مباراة شهدت تنصيب محمد صلاح على عرش هدافي الفريق التارييخين في “البريميرليج”، برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي؟

ونستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي؟

- محمد صلاح يسعى لتسجيل هدف على الأقل في مرمى بورنموث، ليصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول في مبارياته خارج الأرض ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة هدافي ليفربول خارج الأرض في البريميرليج مع أوين، برصيد 55 هدفًا لكل منهما، بفارق مباريات أقل لـ “مو”.

- ويُعد بورنموث أحد أفضل الخصوم لـ محمد صلاح، حيث استطاع “مو” تسجيل 8 أهداف في مرماهم، خلال 7 مباريات خاضها ضدهم، ويرغب في تعزيز سجله أمامهم من أجل إضافته لأحد أكثر الفرق التي سجل ف شباكهم.

- ويسعى محمد صلاح لرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول في مختلف المسابقات، حيث يحتل المركز السابع في قائمة أكثر المسجلين للنادي تاريخيًا، برصيد 178 أهداف، ويسعى لتقليص الفارق بينه وبين روبي فاولر صاحب المركز السادس، والذي سجل 183 هدفًا.

ليفربول الدورى الانجليزى محمد صلاح صلاح ماذا ينتظر محمد صلاح

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وائل لطفي

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