الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

العدس بـ48 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم

العدس
العدس

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا في الأسواق، اليوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع ، 10 مارس 2023، وجاءت الأسعار كالتالي.

تراوحت أسعار كيلو الفول البلدي بين 33 و38 جنيهًا.

سجلت أسعار الفول المجروش 40 جنيهًا للكيلو.

العدس الأصفر سائب سجل سعره ما بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

اللوبيا البلدي سجلت أسعارها 52 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار اللوبيا المستوردة عند 49 جنيهًا للكيلو.

أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة عند 35 جنيهًا للكيلو.

الحمص تسجل أسعاره نحو 48 إلى 52 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا للكيلو.

سجل كيلو الترمس مستورد 28 جنيهًا.

سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم 32 جنيهًا للكيلو.

السمسم استقرت أسعاره اليوم السبت ما بين 110 و120 جنيهًا.

- أسعار البقوليات بالطن

سجل سعر طن الفول البلدى رفيع الحبة 26000 جنيه.

الفول البلدى عريض يسجل سعر 25000 جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم المحلي معبأ أرضه استقر عند 54 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم المستورد الأبيض سجل مبلغ 45 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم الأحمر المصري استقر عند 44 ألف جنيه  للطن معبأ أرضه.

السمسم الأحمر السوداني يسجل سعر 52 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم ديل الجمل يسجل مبلغ 44 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

البقوليات أسعار البقوليات الفول البلدي الفول المجروش

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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